Due furti in quindici giorni: la Nuova Grosseto Barbanella nel mirino dei ladri

Grosseto: Due furti in quindici giorni, con un bottino irrisorio, ma molti danni alla struttura. È quanto accaduto in via Australia, presso il campo sportivo che ospita la Nuova Grosseto Barbanella. La situazione sta divenendo insostenibile, perché nella notte appena trascorsa si è verificato il secondo episodio a distanza ravvicinata. I ladri hanno scavalcato il cancello d’ingresso e si sono recati nei locali accanto alla segreteria, ovvero nel bar della società. Per entrare hanno rotto il vetro di una finestra utilizzando una piccozza che poi è stata rinvenuta nei paraggi. Una volta all’interno i ladri hanno aperto il registratore di cassa e sottratto le poche monetine contenute all’interno, per l’ammontare di circa 20 euro. «In pochi giorni è la seconda volta che subiamo questo tipo di azione – spiega Domenico Lanzano, presidente della Nuova Grosseto Barbanella – con dinamica molto simile. Si tratta di furti che fruttano pochi spiccioli a chi si introduce nei nostri locali, ma che costano alla società centinaia di euro per riparare i danni». La società Nuova Grosseto Barbanella ha sporto regolare denuncia ai Carabinieri. Seguici





