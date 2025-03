Salute Due ecografi portatili per la gestione degli accessi vascolari 13 marzo 2025

La donazione all’ospedale di Massa Marittima da parte di Nefro Toscana Onlus Massa Marittima: Nuova donazione per l’ospedale di Massa Marittima. Grazie alla donazione di Nefro Toscana Onlus sono stati acquisiti due ecografi portatili di nuova concezione per la gestione degli accessi vascolari. «Siamo felici di aver raggiunto anche questo obiettivo riuscendo a donare alla Nefrologia di Massa Marittima questi due strumenti - dichiara il vice presidente di Nefro Toscana Onlus, Ennio Bartoletti - Questa tecnologia velocizza il lavoro del personale sanitario e garantisce una moderna assistenza al paziente. La nostra associazione ha sede a Follonica e si occupa di prevenzione delle patologie renali e di supporto al paziente nefropatico». Alla donazione, oltre al personale della Uosd Nefrologia di Massa Marittima, era presente il direttore del presidio Michele Dentamaro che ha ringraziato la Onlus «Questi preziosi strumenti sono fondamentali per poter garantire un’assistenza infermieristica e medica di qualità elevata alle persone che sono assistite dai professionisti sanitari del reparto». «Questi due nuovi ecografi - dichiara la direttrice della Nefrologia di Massa Marittima, Lorena Traversari - consentiranno di poter gestire gli accessi vascolari dei pazienti dializzati secondo le più recenti linee guida scientifiche. Poter osservare il patrimonio vascolare con tale strumentazione consentirà di eseguire punture più sicure oltre a saper riconoscere precocemente eventuali disfunzioni della fistola arterovenosa. Tutto questo favorisce il benessere psicofisico della persona e agevola il lavoro del personale infermieristico che si occupa anche dell’impianto e gestione degli accessi vascolari ecoguidati a servizio dei pazienti della Medicina interna, del Pronto soccorso e dell’Oncologia». Gli ecografi portatili, pur garantendo la priorità di utilizzo a servizio dei pazienti assistiti in Nefrologia, saranno utili anche alle persone con problematiche oncologiche e geriatriche. Seguici



