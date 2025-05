Due docenti del Polo Liceale "P.Aldi" di Grosseto superano il concorso per dirigenti scolastici

Soddisfazione per la Provincia di Grosseto.

Grosseto: È con grande soddisfazione che il Polo Liceale “Pietro Aldi” di Grosseto annuncia il successo di due sue docenti al concorso per dirigenti scolastici che si sta concludendo in questi giorni, dopo un lungo percorso. Giorgia Ricci ed Elvira Marra hanno superato brillantemente tutte le fasi della selezione, risultando le uniche vincitrici della provincia di Grosseto.

Giorgia Ricci ricopre da molti anni il ruolo di vicepreside del Polo Liceale, distinguendosi per competenza, equilibrio e costante disponibilità. La prof.ssa Elvira Marra, anch’essa parte integrante dello staff della dirigenza, ha contribuito in modo significativo alla vita scolastica con impegno e grande professionalità.

Il Dirigente scolastico del Polo Liceale P.Aldi di Grosseto, Roberto Mugnai, non nasconde la soddisfazione: «Il loro successo è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità scolastica e per me in particolare: mi piace pensare di avere in qualche modo “contribuito” a questo risultato. La preparazione, l’impegno e la passione che hanno sempre dimostrato sono state premiate con un risultato prestigioso e meritato. È una circostanza davvero unica che due docenti della stessa scuola – e uniche nella provincia – riescano a superare un concorso così selettivo. Il loro successo è il riconoscimento di anni di lavoro serio, appassionato e competente.

Il Polo Liceale “P.Aldi festeggia due persone che hanno sempre contribuito alla crescita dell’istituto e che faranno benissimo nel loro nuovo ruolo al servizio della scuola».