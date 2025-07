Attualità Due appuntamenti legati al recente viaggio dei vescovi toscani in Terra Santa 5 luglio 2025

Martedì 8 luglio un doppio appuntamento dedicato alla Terra Santa e al pellegrinaggio-segno compiuto a metà giugno dai vescovi della Toscana. Grosseto: Alle 19.20 su Tv9 Telemaremma andrà, infatti, in onda la seconda parte del reportage realizzato dal giornalista Giacomo D'Onofrio, direttore dell'ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Grosseto e coordinatore delle pagine locali del settimanale Toscana Oggi, insieme ai colleghi Simone Pitossi e Luca Primavera. La prima parte è andata in onda il 1 luglio nell'ambito della trasmissione "Dentro i nostri giorni", il contenitore informativo della diocesi di Grosseto. La sera di martedì, alle 21.15, nella parrocchia Santa Lucia, l'Ordine Francescano Secolare organizza l'incontro, aperto a tutti, "Terra Santa: segni di resurrezione dentro le ferite". Sarà anch'esso un'occasione per parlare del pellegrinaggio dei Vescovi, degli incontri effettuati, delle opere sociali, educative e culturali portate avanti dalla Custodia di Terra Santa e dai cattolici. Interverranno il vescovo Bernardino, fr. Matteo Brena, commissario di Terra Santa dei Frati Minori di Toscana e il giornalista Giacomo D'Onofrio. L'iniziativa rientra nel più ampio format "Al pozzo di Sicar-dialoghi sul presente", con cui la locale fraternità Ofs approfondisce tematiche di attualità. Seguici



