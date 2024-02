Cronaca Droga: Rossi (Fdi), plauso agli inquirenti per duro colpo a narcotraffico 5 febbraio 2024

Firenze: "Ringraziamo i carabinieri di Borgo San Lorenzo e gli inquirenti fiorentini che, grazie ad un lavoro capillare e ad un impegno costante, condivisi con la collaborazione preziosa di istituzioni e forze dell'ordine europee, hanno portato a termine una complessa operazione antidroga con un numero altissimo di misure cautelari e il sequestro di milioni di euro. Il traffico di stupefacenti aveva ramificazioni in vari paesi dell'Unione Europea, a conferma di quanto l'organizzazione criminale fosse strutturata. Contrasto all'illegalità e pugno duro contro coloro che smerciano la morte, sono le parole d'ordine che guidano anche il nostro Governo. Non dobbiamo mai abbassare la guardia su crimini simili, che rappresentano una piaga per la nostra società". Lo scrive in una nota il deputato e coordinatore regionale toscano di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi.



