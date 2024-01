Droga giovani, Rossi (FDI): “Ottimo lavoro di prevenzione e tutela legalità della Gdf Livorno”

Firenze: “Grazie al costante impegno, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, gli uomini e donne della Guardia di Finanza di Livorno guidati dal comandante Cesare Antuofermo, hanno portato a termine due importanti operazioni, a garanzia della legalità. Ultima, in ordine di tempo, quella eseguita nei pressi di un istituto superiore livornese con l’ausilio di cani antidroga, che ha portato al ritrovamento di circa un etto di hashish e contanti, detenuti da un ragazzo minorenne. Sembrerebbe che le segnalazioni che hanno fatto partire i controlli da parte della GdF siano arrivate da genitori, professori e dirigenti scolastici. Questo, sta dimostrando ancora una volta l’importanza che riveste il ruolo della famiglia e della scuola nel contesto della nostra società. Fratelli d’Italia da sempre si è battuta per il contrasto allo spaccio e all’uso delle sostanze stupefacenti. La droga è un male assoluto per tutti, ma soprattutto per i nostri giovani”. Lo scrive, in una nota, il Deputato, capogruppo nella commissione bicamerale infanzia e adolescenza e coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.