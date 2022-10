Salute Dove vaccinarsi per la quarta dose nella ASL Toscana sud est 5 ottobre 2022

5 ottobre 2022 152

152

Redazione Grosseto: Sono dodici distribuiti in tutto il territorio delle provincie di Arezzo, Siena e Grosseto i centri vaccinali anti-covid dove poter effettuare la quarta dose (ovvero la seconda dose di richiamo), per la quale da martedì 4 ottobre, è partita la prenotazione per tutti i cittadini che hanno meno di 60 anni e un’età superiore ai 6 anni. Ci si può prenotare, come di consueto, tramite il portale prenotavaccino.sanita.toscana.it E’ importante che vi sia distanza di almeno quattro mesi dalla somministrazione della terza dose o dal contagio Covid. I vaccini disponibili sono quelli ad m-Rna Bivalenti che garantiscono copertura anche sulle nuove varianti del virus. Naturalmente la vaccinazione rimane volontaria. Questi i centri vaccinali attivi nella Asl Toscana sud est: Provincia di Arezzo

Arezzo - Centro Vaccinale Via Campo di Marte 25

Bibbiena - Centro Vaccinale Distretto Bibbiena via Colombaia 1

Sansepolcro - Centro vaccinale distretto Sansepolcro via Santi di Tito

Montevarchi - Centro Vaccinale Dip. di Prevenzione c/o P.O. del Valdarno "S.M. alla Gruccia"

Camucia di Cortona - Centro Vaccinale Casa della Salute via Capitini Provincia di Grosseto

Grosseto - Centro Vaccinale Villa Pizzetti via Cimabue 109

Follonica - Centro vaccinale distretto Socio sanitario Viale Europa

Orbetello - Centro vaccinale Ospedale di Orbetello Provincia di Siena

Siena - Ambulatorio vaccinale strada del Ruffolo 4

Poggibonsi - Centro Vaccinale Distretto Via della Costituzione 30

Montepulciano - Centro Vaccinale Presidio Ospedaliero Nottola

Abbadia San Salvatore - Distretto Socio Sanitario Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Salute Dove vaccinarsi per la quarta dose nella ASL Toscana sud est Dove vaccinarsi per la quarta dose nella ASL Toscana sud est 2022-10-05T08:06:00+02:00 346 it Dove vaccinarsi per la quarta dose nella ASL Toscana sud est PT2M /media/images/covid-vaccino-4.jpg /media/images/thumbs/x600-covid-vaccino-4.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 05 Oct 2022 08:06:00 GMT