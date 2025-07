Dove la Natura Incontra il Respiro: Un’Immersione tra Yoga e Sapori Locali

Ritrova il tuo tempo e la tua energia con una piacevole lezione di Yoga seguita da una degustazione di prodotti freschi locali; immersi nel verde della Tenuta di Poggio Cavallo, nel cuore della natura maremmana.

Istia D'Ombrone: A pochi chilometri da Grosseto e nelle vicinanze del Parco Naturale dell’Uccellina, situata sulla riva sinistra del fiume Ombrone, la Tenuta di Poggio Cavallo, circondata da dolci colline costellate da vigne ed ulivi, è il luogo ideale per un pausa rigenerante a contatto con la natura. Un’occasione per rallentare, gustare prodotti locali, freschi e genuini, e riconnettersi al proprio benessere, circondati dal silenzio e dalla quiete della campagna. Per chi desidera dedicare un momento al proprio equilibrio interiore, proponiamo pratiche di yoga Hatha-Vinyasa Flow, ideali per risvegliare il corpo, ritrovare energia e armonizzare respiro e movimento. Le sequenze di posizioni e respirazione sono studiate per stimolare il corpo in profondità, detossinare gli organi interni e ristabilire il benessere. Fai yoga con Giovanna e goditi un picnic degustazione tra i profumi e i colori della Maremma. Essenza Yoga a Poggio Cavallo è per:

Chi vuole trasformare la propria sessione di yoga in un momento di pura presenza;

Cerca un’occasione per muovere il corpo al proprio ritmo, sciogliere le tensioni e rigenerare la mente;

Apprezza il contatto diretto con la natura e il piacere di condividere un pasto genuino con prodotti locali;

Per info. e prenotazioni contattare:

Giovanna Notabuono +39 388 466 60158, gionotabuono@gmail.com ,

Scopri Essenza Degustazione & Yoga a Poggio Cavallo

oppure

Agriturismo Tenuta di Poggio Cavallo

+39 373 872 6666

S.P. Sante Marie, Istia d’Ombrone, 58100

Info@poggiocavallo.it

https://poggiocavallo.com/