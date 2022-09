Doppio intervento della Polizia Municipale di Grosseto

Grosseto: Pomeriggio movimentato quello di ieri, 29 settembre, per la Polizia municipale di Grosseto.



Nel primo pomeriggio, infatti, a Marina di Grosseto - durante un controllo nei confronti di un uomo di nazionalità olandese che stava campeggiando all'interno della pineta - gli agenti si sono insospettiti per il fare agitato dello stesso che - alla richiesta dei documenti - dichiarava di averne subito il furto durante un soggiorno a Rimini e mostrava i danni subiti dall'auto, con targa francese. E' stato quindi eseguito un controllo più approfondito sul veicolo che è risultato invece rubato. Il veicolo è stato quindi sottoposto a sequestro per essere restituito al legittimo proprietario, mentre il soggetto è stato accompagnato al Comando.

Non è il solo caso che ha richiesto l'intervento della Polizia municipale. Nel tardo pomeriggio, questa volta in pieno centro a Grosseto, un soggetto di origini nordafricane in evidente stato di ubriachezza, ha cominciato ad inveire contro i passanti ed a molestare i clienti di un bar, i quali hanno chiesto l'intervento di una pattuglia che si trovava poco distante. Il ragazzo, evidentemente alterato, ha costretto gli agenti ad immobilizzarlo al fine di non nuocere, anche a se stesso. E' stato poi accompagnato al Comando per gli atti conseguenti.

“La Polizia municipale di Grosseto – spiega l'assessore alla Sicurezza Riccardo Megale – si conferma anche in queste occasioni un riferimento per i cittadini, a dimostrazione che la Pm è vicina alla città e attenta alle esigenze del territorio, città e frazioni. Ringrazio gli agenti e il comandante Alessio Pasquini”.