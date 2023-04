Cronaca Doppio fiocco azzurro in casa Maccarucci Sarnicola: arrivano Niccolò e Federico 22 aprile 2023

Redazione Grosseto: Doppio fiocco azzurro in casa Maccarucci Sarnicola. Alle 13 del 21 aprile presso il reparto di Ostetricia dell’Ospedale le Scotte di Siena hanno visto la luce due bellissimi gemelli, Niccolò e Federico, figli di Caterina Sarnicola e di Alessio Maccarucci, medico oculista lei e consulente del lavoro lui. I due gemellini, del peso di circa tre chilogrammi ciascuno, stanno bene, come la madre. Ad attenderli a casa, oltre ai nonni Vincenzo, MariaAdele, Fabio e Ivana, anche il primogenito della coppia, Leonardo, pronto ad abbracciarli da buon fratello maggiore. Ai gemellini Niccolò e Federico la speranza di una esistenza felice, ricca di soddisfazioni, insieme ai genitori e alle loro famiglie da parte della redazione. Seguici





