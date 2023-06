Doppio evento per conoscere il bosco del Sasseto

Acquapendente: Doppio evento nel primo week-end di Giugno targato Cooperativa Ape Regina per promuovere la conoscenza del bosco del Sasseto. Inseriti nel plafone Regione Lazio Viviparchidellazio, rientrano nella molteplicità a corollario delle giornate tematiche per celebrare il quarantesimo anniversario della Riserva Naturale Monte Rufeno.

Sabato 3 dalle ore 15.00 alle 17.30 “Bosco di penna; percorso naturalistico ed esperenziale di scrittura emotiva”. «Nella fiabesca cornice naturalistica dei uno dei più belli boschi d’Europa - sottolineano i referenti della Cooperativa organizzatrice - i visitatori saranno accompagnati in una magica passeggiata all’interno di uno scenario geo-ecologico d’eccezione che coinvolgerà tutti i loro sensi e non solo. Si devono preparare ad immergersi con piedi, cuore e mente in un cammino guidato con un esclusiva sosta per ascoltare la voce e l’anima del bosco e creare un testo».

Domenica 4 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 progetto “Al Sasseto con cantastorie Selvio”. «Un curioso personaggio - sottolineano gli organizzatori - si aggirerà nel bosco a curiosar tra sassi e felci, a cercar passaggi segreti e pietre magiche. Il cantastorie Selvio racconterà storie e fiabe per ogni età».