Grosseto: – Doppio appuntamento per Confesercenti giovedì 7 marzo. Mattina e pomeriggio sono infatti previsti due eventi importanti da non perdere. La mattina, a Follonica, un incontro rivolto ai B&B, affitti turistici brevi e affittacamere dal titolo “Reputation: Reputazione come incide sul fatturato e sulle scelte dei clienti. Gestione del cliente come migliorare l'accoglienza e il rapporto con gli ospiti”. L'incontro si svolgerà a partire dalle 10 presso la sede di Confesercenti.

A parlare saranno Giancarlo Dell’Orco presidente provinciale Aigo Confesercenti Grosseto, destination manager, presidente cooperativa Coopera di servizi turistici nei progetti di accoglienza turistica diffusa, Marco Nicosia ceo e fondatore di www.full-price.it una società che oggi si occupa a 360° di sviluppo nel settore extra alberghiero, revenue, reputation, pricing strategy, Maila Bettaccini responsabile turismo Confesercenti Toscana: illustrerà le modifiche normative regionali in via di approvazione riguardanti il sistema degli affitti turistici brevi e Elena Insabato dottoressa commercialista di Confesercenti Grosseto: illustrerà i principali obblighi fiscali in capo al property manager.

Nel pomeriggio l'incontro, dedicato anche in questo caso a tutti gli associati Confesercenti, sarà organizzato da Fipac per parlare della “gestione e la difesa del risparmio grazie alla consulenza indipendente, finanziaria ed energetica”. A parlare saranno Alberto Pecchi presidente provinciale Fipac Confesercenti, Mirko Barbato consulente finanziario indipendente aderente alla rete 4Timing SIM spa, Massimiliano Pratesi amministratore unico di Energiachiara.it che offre una gamma di servizi di consulenza energetica agli associati per ottenere le migliori tariffe sul mercato. In questo caso l'evento si terrà a partire dalla 15 presso la sede della Confesercenti in via de Barberi.