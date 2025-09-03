Meteo come sarà il tempo domenica 7 settembre in Toscana e provincia di Grosseto
Doppio appuntamento con la Luna
Questa settimana l'Osservatorio Astronomico di Roselle aprirà in via ordinaria venerdì 5 settembre alle ore 21:30 per le osservazioni della Luna e di Saturno
Roselle: In via straordinaria domenica 7 settembre alle ore 19:30 per l'Eclisse totale di Luna. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione.
I dettagli degli eventi sono pubblicati sul nostro sito al seguente link https://www.amsagrosseto.com/index.php?option=com_icagenda&view=list&Itemid=131