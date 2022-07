Doppio appuntamento con la cultura a Roccatederighi

Roccatederighi: Sabato 30 luglio doppio appuntamento nel pomeriggio a Roccatederighi (Grosseto): alle ore 18:00, in Piazza Mazzini, la scrittrice maremmana Paola Alberti, grazie alla collaborazione della Pro-Loco, presenterà il suo libro per ragazzi I meravigliosi racconti di Adelina (Laurum Editrice) e, a seguire, la pittrice pisana Michela Marinai, diploma con il massimo dei voti all’Accademia d’Arte di Firenze e con all’attivo numerose mostre personali in Toscana, inaugurerà una piccola esposizione di quadri, tra dipinti a olio e disegni, dedicati alla campagna toscana nel porticato dell’antico Palazzo Santoni, in via Roma 12. Letture a cura dell’attore della Compagnia del delitto Carlo Emilio Michelassi e intervento a sorpresa di Sherlock Holmes, alias l’attore Franco De Rossi.

I meravigliosi racconti di Adelina è una raccolta di dodici racconti noir e surreali scritti da un’autrice inedita dei primi del Novecento tramandati a una scrittrice contemporanea a una condizione: far conoscere queste meravigliose storie di fantasmi, di antichi manieri, di fatine dei boschi, di topini letterati, di apprendiste streghe e di polvere di stelle. Un testo che parla dell’amore per i libri e per la lettura e della forza dell’amicizia, che in questi racconti ha un valore salvifico.

L’autrice de I meravigliosi racconti di Adelina, Paola Alberti, esordì nel 2002 proprio con una raccolta di racconti Il delitto si addice a Eva (Jaca Book), premiata, oggetto di articoli accademici e di una tesi di laurea dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, e ha pubblicato, come italianista, il saggio Uno studio in giallo. Indagine sul poliziesco italiano (ETS), oltre a numerosi libri di narrativa. La mostra della pittrice Michela Marinai sarà visitabile fino al 15 agosto.