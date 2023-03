Doppio appuntamento a QB, tra libri e musica

Grosseto: Doppio appuntamento alla libreria QB in piazza della Palma, oggi giovedì 23 marzo. Alle 16.30 incontro con Matthias Canapini dal titolo “Confini – Voci in movimento”. Durante l'incontro si leggeranno brani dai suoi libri e si racconteranno storie vicine e lontane, che partiranno dalla Bosnia fino ad arrivare all'Appennino centrale colpito dal sisma, passando per le memorie contadine sotto casa. Parte del ricavato dalla vendita dei libri di Canapini sarà devoluto all'asilo nel bosco "La Quercia della Memoria", duramente colpito dal terremoto di ottobre 2016.



Alle 18 invece ultimo appuntamento della stagione con “Racconta un vinile”. Protagonista sarà Luca Urbani, eccellente spalla di Alessandro Ramacciotti in questi mesi, che parlerà di Claudio Lolli e in particolare del suo album “Ho visto anche degli zingari felici”.

Racconta un vinile, a cura di Alessandro Ramacciotti, forte del successo di questi mesi che ha visto succedersi nel ciclo di incontri musicisti e amici come Stefano Cocco Cantini, Musica da Ripostiglio, Paolo Tenerini, Eldo Gorelli, Valerio Fusi, Tiziano Giagnoni e tanti altri, riprenderà con la prossima stagione e con tante novità legate alla musica e ai libri.