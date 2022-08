Doppio appuntamento a Marina con videomapping Conte Montecristo e fuochi

Il 16 agosto doppio appuntamento a Marina di Grosseto: videomapping sul Conte di Montecristo e fuochi d’artificio

Grosseto: Martedì 16 agosto alle 21.30, al Forte San Rocco di Marina di Grosseto, andrà in scena in prima nazionale il videomapping poetico “Il Conte di Montecristo” dedicato al romanzo di Alexandre Dumas. Si tratta di una produzione di Accademia Mutamenti firmata da artisti che sono eccellenze del territorio grossetano, che compie un salto di qualità rispetto alle precedenti edizioni per la raffinatezza dell'opera e per la durata, che viene più che raddoppiata e arriva a oltre 50 minuti.





L'ispirazione arriva dalle illustrazioni di Carlo Rispoli, tratte dal fumetto pubblicato da Edizioni Segni d'Autore di Carlo Bazan, che sono in mostra alla Rotonda di Marina fino al 21 agosto; l'animazione video è stata affidata ai Q2 Visual. La voce recitante fuori campo è dell'attrice Sara Donzelli, che condurrà gli spettatori attraverso il racconto. Le musiche originali saranno eseguite dal vivo al pianoforte da Angelo Comisso, da 15 anni collaboratore prezioso della compagnia grossetana. Testo e regia sono di Giorgio Zorcù, direttore artistico del San Rocco Festival. La serata è organizzata in collaborazione con RRD-Roberto Ricci Design. Sulla facciata del Forte San Rocco scorreranno imponenti le immagini che raccontano la famosa vicenda narrata da Dumas, vista però dallo sguardo femminile, quello di Mercedes, l'amata di Edmond Dantès. Uno spettacolo di grande suggestione, che quest'anno inaugura la collaborazione con i Q2 Visual, eccellenza del territorio nell'arte del visual mapping. Biglietti: ingresso 10 €, ridotti 8 € (under 25, over 65, soci Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a Mare, soci Fondazione Grosseto Cultura). Mentre è gratuito l'ingresso alla mostra “Il conte di Montecristo” di Carlo Rispoli allestita alla Rotonda di Marina di Grosseto.

Sempre il 16 agosto, nella tarda serata, torna dopo due anni di interruzione causa Covid l’atteso appuntamento in occasione della festa del patrono di Marina, San Rocco, con i tradizionali fuochi d’artificio. L’inizio dello spettacolo pirotecnico è previsto per le 23.45 circa dall’area del porto. I fuochi, promossi dall’amministrazione comunale, si potranno ammirare da Marina di Grosseto ma anche dalle altre località limitrofe.