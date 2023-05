Doppia vittoria per il Villa Croci Bsc under 12 e 15

Grosseto: Mentre la prima squadra del Big Mat Bsc Grosseto si gode il primo posto nel girone D di Serie A, le giovanili biancorosse continuano a riscuotere successi nei rispettivi campionati. Domenica 30 aprile, infatti, gli under 12 del manager Cristian Bordo si sono imposti per 12-0 contro i Seagulls, allo stadio Simone Scarpelli. “Abbiamo reagito bene – commenta Cristian Bordo, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 12 – alla sconfitta di domenica scorsa. I ragazzi hanno messo in campo la giusta dose di grinta e determinazione, fornendo una buona prestazione corale e offensiva”. Da sottolineare, inoltre, le prestazioni di Fontana, Biagioni e Guidotti sul monte di lancio.



Il prossimo appuntamento per i ragazzi del manager Cristian Bordo sarà domenica 7 maggio contro il Livorno.

Bene anche il Villa Croci Bsc under 15 che si è aggiudicato per 17-5 il match contro l’Arezzo. “Abbiamo disputato – spiega Daniele Secciani, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 15 - una gara attenta in difesa e solida nella fase offensiva, registrando tredici valide in sei turni. Siamo soddisfatti anche delle performance di Bevilacqua e Orlandini sul monte di lancio”.

Il prossimo appuntamento per il Villa Croci Bsc Grosseto under 15 sarà sabato 6 maggio contro il Livorno.