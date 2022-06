annuncio Sport Doppia sconfitta per il Bbc Spirulina Becagli contro Parmaclima 26 giugno 2022

Redazione Grosseto: Il Bbc Grosseto Spirulina Becagli archivia il secondo turno dell’Intergirone con una doppia sconfitta nelle sfide di sabato contro Parmaclima. In gara2 i biancorossi hanno giocato alla pari con i campioni d’Europa, sono anche passati in vantaggio (3-2) ma hanno pagato il calo del partente Bulfone e l’ingresso a freddo di Tucci, che si è comunque ripreso. Decisivo comunque il rilievo di Yomel Rivera, che ha frenato a dovere le mazze di casa. Senza storia gara3. Parma ha iniziato forte su Hidalgo (sceso dopo appena due eliminati) e Cozzolino, condizionato da alcuni errori della difesa (8 punti subiti, nessuno sul suo ruolino). Venerdì e sabato decisiva trasferta sul campo del Nettuno.



Gara2, Spirulina Becagli Grosseto-Parmaclima 3-4 PARMACLIMA: Koutsoyanopulos 4 (0/4), Desimoni 8 (0/1), Joseph Timo 6 (2/4), Mineo 2 (1/2), Astorri 3 (0/3), Monello 7 (0/2), Flisi 9 (1/3), Rodriguez bd (2/3), Scalera 5 (1/3). SPIRULINA BECAGLI: Albert 8 (1/4), Chelli 7 (0/3), Barcelan 5 (1/4), Herrera 6 (1/1), Loardi 9 (2/3), Sgnaolin 3 (0/3), Sarrocco 2 (0/2), Vaglio 4 (0/3), Ferretti bd (0/2) ARBITRI: Galazzetti Muscinelli, Macchiavelli. Salazar. PUNTI: Parma 020.200.0: 4 (7bv-0e); Grosseto 012.000.x: 3 (5bv-0e) LANCIATORI: Bulfone 3rl-3bv-4bb-1so-3pgl, Tucci (p.) 3rl-3bv-3bb-1so-1pgl, Oberto 1rl-1bv-2bb-1so-0pgl; Fabiani 3rl-3bv-5bb-3so-3pgl, Rivera (v.) 4rl-2bv-0bb-5so-0pgl NOTE: triplo di Joseph Timo al 3°; doppio Joseph Timo. Doppio gioco difensivo del Grosseto al 5°.

Gara3, Spirulina Becagli Grosseto-Parmaclima 4-13 PARMACLIMA: Koutsoyanopulos 4 (2/5), Desimoni 8 (1/3), Joseph Timo 6 (1/4), Mineo 2 (3/4), Astorri 3 (2/4) Rodriguez bd (1/3), Flisi 9 (1/4), Scalera 5 (1/3), Rivera 7 (1/2). SPIRULINA BECAGLI: Albert 8 (1/3), Chelli 7 (0/4), Barcelan 5 (1/4), Herrera 6 (1/3), Loardi 9 (1/3), Sgnaolin 3 (1/3), Biscontri 2 (1/2) (Fancellu), Sarrocco bd (0/2), Vaglio 4 (1/3). ARBITRI:, Macchiavelli, Salazar, Galazzetti Muscinelli. PUNTI: Parma 380.000.0: 11 (13bv-0e); Grosseto 030.001.0: 7 (7bv-4e) LANCIATORI: Hidalgo (p.) 0.2rl-2bv-2bb-2so-3pgl, Cozzolino 1.1rl-6bv-1bb-2so-0pgl, Noguera 2rl-2bv-0bb-1so-0pgl, Oberto 3rl-3bv-2bb-3so-2pgl; Lugo (v.) 4rl-4bv-3bb-6so-3pgl, Diaz (s.) 3rl-3bv-1bb-3s0-1pgl NOTE: doppio Barcelan, Sgnaolin, Mineo, Joseph Timo, Scalera.

I risultati della seconda di Intergirone della Poule Scudetto: UnipolSai Bologna-San Marino 2-6 (10°), 3-8, 8-1; Campidonico Torino – Nettuno 1945 6-4, 8-2, 3-5; Hort@ Godo – Camec Collecchio 1-7, 1-3, 6-7 (8°); Spirulina Becagli Grosseto – Parmaclima 3-1, 3-4, 4-13 Classifiche: Gir. A1: San Marino 733 (11-4); Parmaclima 700 (7-3); Collecchio 462 (6-7); Nettuno 333 (5-10). Gir. B1: Bologna 833 (10-2); Torino 533 (8-7); Grosseto 333 (5-10); Godo 200 (3-12).

