Doppia Sconfitta Amara per le Rappresentative Provinciali FIGC contro Firenze

Giovanissimi 2011 ko 3-1 nonostante l'impegno, Allievi 2009 superati 3-0 ma con cuore e generosità in campo

Paganico: Non è stato un pomeriggio positivo oggi per le due Rappresentative Provinciali della Figc, i Giovanissimi 2011 del selezionatore Pietro Magro sono stati sconfitti per 3-1 dalla rappresentativa fiorentina al termine di una partita che non ha avuto storia con i ragazzini di Magro hanno lottato per alcuni momenti della partita alla pari degli avversari, ma al termine hanno dovuto alzare bandiera bianca ed arrendersi. Ma, come ha dichiarato al termine della gara Pietro Magro, ringrazio tutti quei giocatori che hanno risposto alla convocazione e hanno dato il massimo, ma oggi mi sono venuti a mancare dei giocatori importanti che alcune Società non le hanno concesso e noi in queste condizioni non potevamo fare di più.

Per quanto riguarda invece la Rappresentativa Allievi 2009, affidata alle cure di Fabio Ciavattini, ha incontrato una formazione nettamente superiore, anche se per dovere di informazione, i grossetani hanno subito il primo gol su un errore difensivo, il 2-0 è arrivato alla mezzora del primo chiudendo il tempo sotto di 2-0. Poi all’ultimo minuto della partita i fiorentini hanno messo a segno il terzo gol che assegna i tre punti agli ospiti, ma nonostante la superiorità tecnica degli ospiti, i ragazzi di Ciavattini hanno messo in campo tanta generosità e cuore lottando su tutti i palloni. Da notare che il Portiere grossetano Galloni ha neutralizzato un calcio di rigore calciato da Pellegrini.

Questi i tabellini delle due partite:

Rappresentativa Giovanissimi 2011 Grosseto-Rappresentativa Firenze 1-3. Grosseto: Santi, Benocci, Zaccariello (Caccialupi), Sorrentino (Landini), Tropi, Uritescu, Ginanneschi, Ercolini, Baraldi, Manuguerra ( Picchianti), Nodi (Lenzini). Selezionatore Pietro Magro. A disposizione; Luchetti. Firenze; Cortigiani (Gamannossi), Bartolozzi (Bellizzi), Croce (Focardi), Bianchi, Campani, Trinci, Gazzarri (Cingari), Lunghini, Giardina (Santorufo), Guidotti (Shabani), Venuti (Lambardi). Selezionatore Massimo Benevieri. A disposizione; Chiaverini, Trambusti. Arbitro Niccolò Ragazzo di Siena. Marcatori; al 10’ Venuto, 35’ Croce (rigore). 2’ tempo; al 15’ Ginanneschi, 30’ Santorufo.





Rappresentativa Provinciale Figc Allievi 2009-Rappresentativa Provinciale Firenze 0-3. Grosseto; Galloni, Delle Donne (Costoloni), Cinelli, Postiferi, Offarelli (Tompetrini), Lenzi, Clases (Rinaldi), Fiori (Bagnoli), Visalli (Berti), Vongher, Di Fraia. Selezionatore Fabio Ciavattini. A disposizione; Copshiti. Firenze; Pesci, Morosino, Dervishi, Talbi, Baroncelli (Scarselli), Chirinos, Salvadori (Galletti), Ceccherini, Drago (Fossi), Pellegrini, Materassi. Selezionatore; Francesco Donzelli. A disposizione; Mori, Kamal, Simonetti, Nencini, Taofik. Arbitro Luca Zordan di Siena. Marcatori: all’11’ Drago, 27’ e 80’ Pellegrini.