Doposcuola, 500 mila euro per progetti dedicati a ragazzi dai 14 ai 18 anni

Grosseto: Nuovi spazi di incontro, attività di scambio e percorsi di crescita per adolescenti: torna Doposcuola, alla sua quarta edizione, il bando di Fondazione CR Firenze, promosso in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, che sostiene i progetti extrascolastici che possano prevenire situazioni di disagio sociale, scolastico o familiare.



Il bando mette a disposizione complessivamente 500 mila euro anche per progetti che sperimentino forme creative e residenziali, e semiresidenziali, per le attività di doposcuola, da realizzarsi durante i fine settimana e durante i periodi di interruzione scolastica.

Con Doposcuola la Fondazione CR Firenze vuole dare particolare attenzione alle attività a sostegno degli alunni con disabilità e alle scuole presenti in provincia che rischiano di venire penalizzate per il calo di numero di iscritti.

Il bando sollecita alleanze di associazioni e cooperative con le scuole superiori, presenti sul territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Arezzo e Grosseto, per aumentare la qualità e l’inclusività di servizi rivolti ai ragazzi dai 14 ai 18 anni.

La presentazione delle domande di partecipazione, per le scuole e gli Enti del terzo settore, è possibile a partire dal 5 febbraio fino al 5 aprile 2024 esclusivamente in formato elettronico mediante la procedura attivata sul sito internet fondazionecrfirenze.it.