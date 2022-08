Dopo pausa estiva si ricomincia a parlare di basket a Grosseto

Grosseto: Da questa settimana tornano a lavorare tutte le squadre della società. La stagione agonistica vedrà competere per i colori grossetani un centinaio di tesserati distribuiti su 8 formazioni : esordienti, under 13, under 14 elite, under 15 silver, under 16 silver e under 17 Gold, under 19 Gold oltre alla prima squadra che parteciperà al campionato di promozione.

Continua la fattiva collaborazione con il settore minibasket della Biancorossa Grosseto che porta così l'asse Biancorossa PGR a confermarsi come prima realtà cestistica cittadina per numero iscritti e partecipazione ai campionati.

Il lavoro duro post vacanze estive inizia subito con le sessioni di preparazione atletica per tutti i gruppi agli ordini del nuovo preparatore atletico Marco Speranzoni (che si prenderà cura dei gruppi dagli under 15 alla promozione) e di Lorenzo Massai che seguirà i gruppi più giovani.