Donzelli a Marina di Grosseto: “Con Tomasi e Fratelli d’Italia per una Toscana che vuole cambiare”

Marina di Grosseto: Bagno di folla ieri pomeriggio alla Rotonda di Marina di Grosseto per l’incontro pubblico di Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia, giunto in Maremma per sostenere la candidatura di Alessandro Tomasi alla presidenza della Regione Toscana.





Ad accogliere Donzelli c’erano i parlamentari grossetani di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi e Simona Petrucci, insieme al commissario provinciale del partito, l’onorevole Mauro Rotelli. Presenti anche i candidati al Consiglio regionale per la circoscrizione di Grosseto: Luca Minucci, Guendalina Amati, Jurij Di Massa e Simonetta Baccetti.

Davanti a oltre duecento persone, Donzelli ha tenuto un intervento appassionato, toccando i principali temi della politica internazionale, nazionale e regionale: immigrazione, sanità, infrastrutture, politiche europee e internazionali, senza tralasciare i temi economici e sociali che interessano da vicino la Maremma e la Toscana.

Applausi scroscianti hanno accompagnato più volte il suo intervento, in un clima di grande entusiasmo e partecipazione. A chiudere l’incontro, i ringraziamenti del commissario provinciale Rotelli e dei parlamentari Rossi e Petrucci, che hanno invitato i presenti a «serrare le fila in vista del voto», evidenziando come anche la provincia di Grosseto «sarà protagonista del cambiamento che la Toscana attende da anni».



