DontMissABeat e LA CORSA DEL CUORE danno appuntamento al prossimo anno!

Molta partecipazione alla Giornata Internazionale del Cuore organizzata da Siena Cuore ODV, Pubblica Assistenza di Taverne d’Arbia, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, A.S.D. Sienarunners, Uisp Siena, Comune di Siena e alla seconda edizione de “La Corsa del Cuore”

Siena: Si è conclusa la GIORNATA INTERNAZIONALE PER IL CUORE 2025 #DontMissABeat con la seconda edizione de “La Corsa del Cuore” a cura di Siena Cuore ODV in collaborazione con Pubblica Assistenza di Taverne d’Arbia, Azienda ospedaliero-universitaria Senese, A.S.D. Sienarunners, Uisp Siena e il Comune di Siena.

Tra sabato e domenica volontari e professionisti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese si sono messi a disposizione della cittadinanza per screening gratuiti con misurazioni gratuite ECG, stick e consulenze alla popolazione e dimostrazioni manovre salvavita. L’iniziativa si inseriva nell’ambito della Open Week sulle Malattie Cardiovascolari organizzata da Fondazione Onda ETS (consultabile sul sito www.bollinirosa.it) con gli ospedali con il Bollino Rosa.

171 i referti effettuati e numerose consulenze sugli stili di vita e abitudini alimentari per combattere l’obesità e per la medicina sportiva.

LA CORSA E PASSEGGIATA DEL CUORE, corsa e camminata non professionistica di 7 km per il centro città organizzata da ASD Siena Runners e UISP Siena ha visto circa 100 presenze.

Come preannunciato il percorso è stato condiviso con Ail Siena Grosseto per sensibilizzare prevenzione e alle attività delle due associazioni.

“Siamo soddisfatti dell’affluenza - dichiara Juri Gorelli presidente di Siena Cuore ODV - perché è importante far comprendere la prevenzione che passa anche da screening come questi. e avvicinare la cittadinanza all’emergenza-urgenza. La condivisione di quest’anno oltre che con la Pubblica Assistenza di Taverne d’Arbia anche con l’Azienda Ospedaliero Universitaria senese e nuovamente con ASD Siena Runners e Uisp Siena per la “Corsa e passeggiata del Cuore”, è il tentativo di mettere in rete più realtà a favore della collettività. Anche la condivisione con AIL di Siena e Grosseto del percorso della camminata, consolida una collaborazione che vede molte di noi associazioni coinvolte già in più progetti in rete sul territorio. Insieme si può ed è bello anche dimostrarlo”.

“Essere nuovamente in centro città per la giornata internazionale del cuore - dichiara Roberto Amaddii, Presidente dell’A.S.D. Siena Runners - è bello per poter condividere e unire le forze con altre associazioni. Per noi, a fianco della UISP, è importante aiutare a diffondere una corretta conoscenza della prevenzione e del tema del pronto intervento, in rete con tutti gli attori preposti per stare in salute, fare sport in modo adeguato, fare prevenzione e fare formazione alle manovre salvavita. Le presenze sono aumentate rispetto alla prima edizione, segnale che il seguito c’è, è alla portata di tutti, che si può fare e che è bello partecipare ad una buona causa”.

L’intero evento, come le altre iniziative di Siena Cuore ODV 2025, è patrocinato dalla Regione Toscana, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, Provincia di Siena, Comune di Siena, Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Azienda Usl Sudest, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Università degli Studi di Siena, Università per Stranieri di Siena, Consulta provinciale del Volontariato di Siena, IRC- Italian Resuscitation Council, IRCOMUNITA' A.P.S., Progetto Vita, Cesvot di Siena, DMO Terre di Siena, Alleanza Carbon neutrality di Siena, Uisp Siena, Coni Siena.

Siena Cuore ODV dà appuntamento alle BLSiaDi del 17 ottobre, al Premio BLSD ANGEL del 18 ottobre e al Convegno “RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE: L’INIZIO DI UNA NUOVA ERA?” il 13 dicembre p.v. .

Si ringraziano i Partner dell’evento Comune di Siena, Azienda Ospedaliero Universitaria Senese, ASD Siena Runners, UISP Siena, PA Taverne d’Arbia ed Etruria Retail e tutti i volontari che hanno collaborato a rendere l’evento possibile.

Si ringrazia Matteo Cannoni per le foto







