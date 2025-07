"Donne Vestite Di Sole": Anna Foglietta porta in scena la forza delle donne

L'attrice protagonista al Follonica Summer Nights, giovedì 10 luglio, in uno spettacolo che esplora storie di dolore, coraggio e cambiamento. Giovedì 10 Luglio 2025 alle ore 21.30 altro appuntamento con la rassegna teatrale del Follonica Summer Nights al Teatro Le Ferriere

Follonica: Il Follonica Summer Nights continua e il prossimo appuntamento è per giovedì 10 luglio alle ore 21.30. Al Teatro Le Ferriere andrà in scena lo spettacolo teatrale con protagonista Anna Foglietta in “Donne vestite di sole”. Scritto e diretto dal compositore e regista Davide Cavuti, è un progetto dedicato alla figura della donna e suddiviso in quadri che racconteranno le storie delle donne che hanno subito violenza, le donne profughe di guerra, il dolore delle madri argentine, i drammi vissuti dalle donne del nostro tempo, con l’auspicio di mantenere alta l’attenzione su un problema grave della società̀ contemporanea. Non mancheranno momenti di ironia e legati alle storie di donne che hanno dato un contributo fondamentale al cambiamento e al miglioramento della collettività̀.

