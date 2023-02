Attualità Donne, per il Forum di Avis Toscana appuntamento a Poggibonsi 28 febbraio 2023

Volontariato e cultura del dono del sangue al centro dell'evento in programma l'11 marzo al Teatro Politeama

Firenze: La diciassettesima edizione del Forum Donne di Avis Toscana sarà ospitata, il prossimo 11 marzo, al Teatro Politeama di Poggibonsi. “Donne per la semplificazione” è il tema che contraddistinguerà l’edizione 2023, tradizionale appuntamento organizzato da Avis Regionale Toscana in collaborazione con Avis Nazionale, Avis Provinciale di Siena e Comunale di Poggibonsi e in compartecipazione con Cesvot. I saluti sono affidati al sindaco di Poggibonsi David Bussagli, alla presidente di Avis Toscana Claudia Firenze e a quello di Avis nazionale Gianpietro Briola. Alle 10.30 reading musicale “Ricette culinarie per donne tristi”, si portano in scena ricette scanzonate e ironiche, metafore della condizione femminile nella società a cura del trio Gynaika. Alle 11.30 “Non semplici ma semplificanti, donne per la semplificazione”, conversazione con Ginevra Cerrina Ferroni, Vicepresidente del Garante protezione dati personali; Simona Dei, Direttore sanitario Asl Toscana sud est; Ferdinando Galassi, Psichiatra e Psicoterapeuta; Marco Mini, Vicepresidente Cesvot. Conclusioni affidate a Barbara Boccardi Esecutivo Avis Toscana Politiche di Genere. Al termine della mattinata sarà offerto un aperitivo. “Il Forum Donne è un evento nato per sollecitare e promuovere all’interno di Avis una finestra di riflessione sulla donna – sottolinea Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana - Le donne sono divise tra mille ruoli e compiti, e spesso rinunciano anche ad avere cariche. Avis vuole coinvolgerle e valorizzarle sempre più nel loro ruolo solidale anche come donatrici”. Seguici





