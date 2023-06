Cronaca Donna trovata morta in villa, proseguono le indagini 9 giugno 2023

Redazione Grosseto: Si chiamava Giuseppina De Francesco e aveva 76 anni la donna trovata uccisa in una villa di Istia d'Ombrone. Era moglie del notaio Alessandro Marzocchi, così come era notaio anche il suocero della vittima, già deceduto nel 2014. Nella dimora sono ancora in corso i sopralluoghi dei carabinieri del nucleo di PG della Procura e del reparto scientifico dell'Arma. Il sostituto procuratore Giampaolo Melchionna avrebbe confermato che si tratta di un caso di "morte violenta". Sul cadavere, trovato accanto ad un armadio, c'erano evidenti tagli e tumefazioni, segno evidente che la donna potrebbe essere stata vittima di un pestaggio. Non si esclude nessuna ipotesi.

