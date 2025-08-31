Donna precipita dal secondo piano al Puntone di Scarlino, trasportata in ospedale con l'elisoccorso

Decisivo l'intervento dei Vigili del Fuoco per consentire l'accesso ai soccorsi del 118. La 40enne è caduta dal terrazzo di un'abitazione finendo nel portico sottostante.

Scarlino: Grave incidente nel pomeriggio di ieri, sabato 30 agosto, nella frazione del Puntone, nel comune di Scarlino. Una donna di 40 anni (classe 1985) è precipitata dal terrazzo di un'abitazione posta al secondo piano, finendo violentemente nel portico al piano terra.

L'allarme ha attivato un'imponente macchina dei soccorsi. L'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica si è rivelato fondamentale: i pompieri hanno dovuto forzare un cancello chiuso che impediva l'accesso ai sanitari del 118, permettendo loro di raggiungere la vittima. Hanno poi collaborato nelle delicate fasi di stabilizzazione e trasferimento della paziente fino all'elisoccorso Pegaso 2, atterrato nelle vicinanze.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Follonica e gli agenti della Polizia Municipale di Follonica e Scarlino. La dinamica dell'accaduto è ora al vaglio delle forze dell'ordine, che stanno lavorando per ricostruire l'esatta sequenza dei fatti.