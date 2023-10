Cronaca Donna investita nel parcheggio, muore in ospedale 19 ottobre 2023

Grosseto: Una donna di 90 anni è stata investita questa mattina in un parcheggio in via Scansanese. Immediato l'intervento del 118, ma mentre stavano partendo con Pegaso 2 per trasportarla alle Scotte, é andata in arresto cardiaco. Nonostante le pronte manovre di rianimazione eseguite dagli operatori sanitari, la signora é deceduta. Intervenuti automedica Grosseto, l'ambulanza BLSD Misericordia Grosseto, Polizia municipale. Seguici





