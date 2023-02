Cronaca Donna investita in centro, era in bicicletta 27 febbraio 2023

27 febbraio 2023 128

Redazione Grosseto: Intervento del 118 questa mattina alle 7:50 in piazza De Maria per una ciclista investita. Si tratta di una donna di 46 anni che è stata trasportata in codice 2 all'Ospedale Misericordia. Sul posto automedica di Grosseto, ambulanza della Misericordia di Grosseto e Polizia Municipale.





