Doni in Pediatria con la visita del comandante della 121° squadriglia radar di Poggio Ballone 7 gennaio 2024

Grosseto: Ieri pomeriggio il comandante della 121° squadriglia radar di Poggio Ballone, assieme ad altri colleghi, ha consegnato ai piccoli del reparto pediatrico e del pronto soccorso del Misericordia di Grosseto alcuni doni. Fra questi penne, libri e poster che hanno reso felice la giornata di festa dei piccoli pazienti.



