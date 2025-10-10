Donazione di sangue e plasma, tornano le aperture straordinarie dei centri trasfusionali

I centri trasfusionali delle tre province di Arezzo, Grosseto e Siena rimarranno aperti con orario prolungato o la domenica. Ecco il programma delle aperture straordinarie

Grosseto: Aperture straordinarie dei centri trasfusionali di Asl Toscana Sud Est per la raccolta di sangue e plasma nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. La rete trasfusionale della Asl Toscana Sud est in collaborazione con le associazioni Avis, Fratres, Croce Rossa e Anpas ha pubblicato il calendario delle giornate in cui i centri dislocati sul territorio della Asl Tse rimarrano aperti, con orario prolungato o nei giorni festivi, per consentire a chi vuole farlo di poter donare sangue.

Obiettivo quello di avvicinarsi a tutte quelle persone che vorrebbero donare ma che per motivi legati al lavoro hanno difficoltà a farlo.

Le aperture straordinarie si snoderanno nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

«Lo scorso anno le aperture straordinarie sono state un gran successo – dice il dr. Pietro Pantone, Responsabile Area Dipartimentale Medicina Trasfusionale – e ci aspettiamo la stessa adesione anche per il 2025. Lo scorso anno quasi tutti i posti messi a disposizione sono stati occupati e c’è stata una buona raccolta di sangue. Avere aperto la raccolta in orario domenicale si è rivelato molto importante per il contrasto alla carenza di sangue che attualmente si registra, soprattutto per quanto riguarda lo zero negativo. Di sangue e, soprattutto di plasma, ce n’è un gran bisogno e le aperture straordinarie hanno l’obiettivo di intercettare tutti quei potenziali nuovi donatori che magari per motivi legati al proprio lavoro o per mancanza di tempo non riescono a contribuire alla raccolta di sangue».

«Il mio invito è quello di donare sempre – prosegue il dr. Pietro Pantone – oltre che durante le varie aperture domenicali. Per farlo occorre prenotare un appuntamento per un colloquio propedeutico alla successiva donazione. Per le prenotazioni bisogna contattare esclusivamente le associazioni di volontariato Avis, Fratres, Croce Rossa e Anpas a cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti per la collaborazione e il supporto che ci offrono. Voglio, inoltre, ricordare che, grazie alla generosità di Calcit Arezzo, al Centro Trasfusionale dell’ospedale San Donato dall’anno scorso non si devono più effettuare due accessi prima di poter concretizzare la donazione. L’associazione, infatti, nel 2024 ci ha donato un elettrocardiografo grazie al quale possiamo accorpare in una sola seduta gli esami necessari per poter arrivare alla successiva donazione di sangue e plasma».

Calendario delle Giornate Straordinarie di Raccolta Sangue Ottobre – Dicembre 2025

Provincia di Arezzo

AREZZO

Domenica 26 ottobre 2025

Domenica 23 novembre 2025

Domenica 14 dicembre 2025

VALDARNO

Lunedì 20 ottobre 2025

Domenica 26 ottobre 2025

Domenica 23 novembre 2025

Domenica 14 dicembre 2025

Altre date di novembre e dicembre da concordare con le associazioni

SANSEPOLCRO

Domenica 26 ottobre 2025

Domenica 23 novembre 2025

Domenica 14 dicembre 2025

Prolungamento orario donazione fino alle 12:30 tutti i giovedì e venerdì

CORTONA

Martedì 22 ottobre 2025

Domenica 26 ottobre 2025

Mercoledì 29 ottobre 2025

Lunedì 3 novembre 2025

Mercoledì 12 novembre 2025

Venerdì 14 novembre 2025

Mercoledì 10 dicembre 2025

Venerdì 12 dicembre 2025

Provincia di Grosseto

CASTEL DEL PIANO

Domenica 26 ottobre 2025

Domenica 23 novembre 2025

Domenica 14 dicembre 2025

ORBETELLO (pomeriggi del giovedì)

Giovedì 30 ottobre 2025

Giovedì 20 novembre 2025

Giovedì 4 dicembre 2025

Giovedì 18 dicembre 2025

GROSSETO

Lunedì 13 ottobre 2025

Lunedì 10 novembre 2025

Lunedì 1 dicembre 2025

FOLLONICA (pomeriggi del giovedì)

Giovedì 16 ottobre 2025

Lunedì 20 ottobre 2025

Giovedì 23 ottobre 2025

Lunedì 27 ottobre 2025

Giovedì 30 ottobre 2025

Lunedì 3 novembre 2025

Giovedì 6 novembre 2025

Giovedì 13 novembre 2025

Lunedì 17 novembre 2025

Giovedì 20 novembre 2025

Lunedì 24 novembre 2025

Giovedì 27 novembre 2025

Giovedì 4 dicembre 2025

Giovedì 11 dicembre 2025

Lunedì 15 dicembre 2025

Giovedì 18 dicembre 2025

Provincia di Siena

POGGIBONSI

Domenica 26 ottobre 2025

Domenica 23 novembre 2025

Domenica 14 dicembre 2025