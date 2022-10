Donazione di sangue anche nel pomeriggio

Lunedì 3 ottobre, 14 -16.30, Centro trasfusionale ospedale Misericordia. Raccomandata la prenotazione

Grosseto: Quarto appuntamento pomeridiano per la donazione di sangue in provincia di Grosseto. Si conclude con l'apertura straordinaria di lunedì 3 ottobre la campagna di sensibilizzazione alla donazione, promossa dal Centro trasfusionale dell'ospedale Misericordia, partita a maggio scorso e che ha coinvolto anche il distretto sanitario di Follonica.



Lunedì prossimo, dalle 14.00 alle 16.30, il Trasfusionale sarà aperto e operativo per chi vorrà donare sangue ed emocomponenti, un'apertura extra che si va ad aggiungere a quella consueta, per consentire di compiere questo gesto di generosità anche a coloro che la mattina sono impossibilitati a farlo.



“Abbiamo avuto un buon riscontro da parte dei donatori che in tanti si sono presentati nei pomeriggi di apertura del centro grossetano e anche a Follonica – dichiara la dottoressa Silvia Ceretelli, direttore Immunoematologia e medicina trasfusionale del Misericordia – L'iniziativa è nata per motivare le persone a continuare a donare anche in estate, quando puntualmente si verifica una diminuzione. Donare sangue è un gesto di solidarietà verso l'intera comunità, che vale 365 giorni all'anno, perché il fabbisogno di questa linfa vitale non si esaurisce mai. Alla luce di questa consapevolezza, stiamo infatti valutando la possibilità di proseguire con il progetto anche nei prossimi mesi. Il nostro intento è andare incontro il più possibile alle esigenze lavorative e alle dinamiche familiari con una maggiore disponibilità in termine di orari, agevolando così le persone a venire a donare, che siano già donatori o potenziali tali”.



Per donare è raccomandata la prenotazione tramite le associazioni o chiamando direttamente il Centro al numero 0564/485235, dalle 8.00 alle 13.00.