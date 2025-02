Donati al Comune di Magliano dieci opere dalla pittrice Carmen Farini

I quadri, che ritraggono paesaggi, figure umane e natura morta, sono stati esposti nella sede comunale

Magliano in Toscana: Il Comune di Magliano in Toscana ha ricevuto la donazione, da parte della pittrice Carmen Farini, di dieci quadri in tela da lei creati. Si tratta di paesaggi, natura morta e figure umane che la stessa pittrice ha realizzato usando la tecnica a olio e che sono stati esposti nella sede comunale.

“Siamo felici e grati di aver ricevuto queste bellissime opere – dichiara Anna Lampredi, assessore al Sociale e al Volontariato del Comune di Magliano – che abbiamo voluto esporre con grande orgoglio all’interno del nostro municipio. Il fatto che a donarceli sia stata un’artista del nostro territorio, molto apprezzata e conosciuta, ci rende ancora più fieri e per questo ci teniamo a ringraziarla a nome di tutta l’Amministrazione”.

“Oltre a ringraziare di cuore Carmen Farini - dice Gabriele Fusini, sindaco di Magliano in Toscana - ci tengo a ribadire come gli artisti del nostro territorio rappresentino il vero patrimonio non solo per la cittadinanza ma anche per l’immagine che diamo a livello regionale e nazionale. Per questo ci fa piacere, in qualunque modo possibile, sostenerli e incentivare l’arte e la creatività, proprio per valorizzare al meglio la nostra comunità”.