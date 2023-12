Donati 1.300 euro ad Abio con il torneo di burraco

Grosseto: Domenica 17 dicembre si è svolto il Torneo di Burraco organizzato da TEMA Vita ETS presso Banca TEMA, che si è resa disponibile ad ospitare l'evento.



Il ricavato di €1.300 è stato interamente devoluto ad ABIO Grosseto, l'Associazione per il Bambino in Ospedale, per contribuire al finanziamento dell'importante progetto "IL BAMBINO AL CENTRO".

Per i Volontari ABIO è stata un'occasione per parlare e far conoscere l'importante Opera di Umanizzazione Pittorica che verrà realizzata nei nuovi reparti di Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale Misericordia di Grosseto.

L'Associazione ringrazia tutti i partecipanti, TEMA Vita ETS e UISP Grosseto. Un grande ringraziamento anche a Banca TEMA che, oltre ad aver ospitato l'evento, ha creduto sin dall'inizio al grande progetto dei Volontari ABIO Grosseto fornendo un'importante contributo per la sua realizzazione.