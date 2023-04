"Dona un uovo per la pace". Successo dell'edizione Pasqua 2023

Grosseto: Sabato 8 Aprile a Grosseto è terminata, con grande successo, la prima edizione di “Un uovo per la pace - Pasqua 2023”.

Il Presidente del comitato provinciale delle Polisportive Giovanili Salesiane, Matteo DI MARZO, alla luce dei brillanti risultati ottenuti dall’iniziativa racconta com’è essa è nata. Una sera vedendo scorrere in Tv alcune immagini tristi e desolanti di quelle che ti toccano dentro e che ti lasciano un senso di impotenza, senti forte il bisogno di fare qualcosa. Così, come nello sport anche nella vita, è importante rialzarsi, cercare di fare la nostra parte che, per piccola essa sia, è fondamentale per aiutare chi si sente finito e abbandonato, facendogli comprendere che c’è sempre qualcuno loro vicino. Allora perché non provare a portare un sorriso ai molti bambini della nostra città che vivono in quelle famiglie in forte disagio economico o che sono fuggiti da paesi lontani dove ormai la guerra è diventata una costante quotidiana.

«Dopo la folgorazione - racconta il Presidente di Marzo -, ho telefonato all’amico e il tesoriere del PGS Michele Marchese, trovandolo subito entusiasta di sostenere e condividere a 360° tutto il progetto. Ma affinché tutto ciò potesse realizzarsi nel migliore dei modi, è stato molto importante il fattivo contributo di alcune delle Società affiliate al PGS ovvero i CONDOR 81ers, rappresentata dalla Presidente Maira Ottobri e Claudio Pastorelli e della Podistica Grossetana Maremmana rappresentata dal consigliere Alessandro Ginanneschi. Un doveroso riconoscimento va inoltre rivolto al Mosaico del volontariato che, attraverso il presidente Roberto Martinelli, attivando la propria rete di associazioni ha contribuito in modo significativo alla raccolta delle uova. Grande soddisfazione ha espresso il DI MARZO anche per il contributo ricevuto dalle associazioni Pianeta sindacale Carabinieri PSC assieme e Moto Club Granducato Bikers, dalle attività commerciali Euro Surgelati Italia E.S.I. e Alla casa del Cucito oltre a numerosi privati cittadini. E’ importante sottolineare come, ancora una volta, la cittadinanza Grossetana ha risposto in maniera positiva, dimostrandosi attenta e sensibile ai bisogni dei meno fortunati.

L’associazione P.G.S. nasce con lo spirito di perseguire finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e formative nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate. Come si può leggere nell’art,2 dello statuto, lo scopo dell’associazione è quello di concorrere alla progressiva formazione integrale e sociale di ragazzi/e e dei giovani, ispirandosi esplicitamente alla visione cristiana, al sistema preventivo di Don Bosco. Attenta inoltre alle esigenze delle varie tappe dell’età evolutiva, sviluppa programmi di formazione sportiva aperti, differenziati ed inclusivi, in risposta alle esigenze del territorio. Quindi il progetto di attenzione verso il prossimo sviluppato attraverso il dono delle uova, ancorché non esplicitamente contemplato nello statuto, ben si accosta allo spirito di solidarietà inclusiva essendo stata, questa, un’iniziativa rivolta a tutti i bambini senza distinzione alcuna.

Mi auguro che simili iniziative possano essere ripetute in futuro, magari anche con il coinvolgimento od il patrocinio delle Istituzioni locali e di altre associazioni che vorranno affiliarsi con il P.G.S. per condividere iniziative e percorsi solidali. Non mi stancherò mai di ringraziare di cuore tutti quanti hanno contribuito in maniera diretta o indiretta per la buona riuscita del progetto. Con queste parole dense di soddisfazione il presidente di Marzo conclude la 1^ edizione “dona un uovo per la pace – Pasqua 2023”».