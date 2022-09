Domotica: un corso base con Cna Servizi e Knx

Aperte le iscrizioni per il percorso formativo rivolto a installatori, elettricisti, progettisti e architetti. Possibilità di ottenere un finanziamento totale o parziale a copertura delle spese e chi supera l’esame finale può diventare partner Knx.



Grosseto: Sono aperte le iscrizioni al corso Knx base per la domotica: un percorso formativo in programma nel mese di ottobre e promosso da Cna Servizi, l'agenzia formativa di Cna Grosseto, e da Knx. Un corso innovativo, rivolto ad installatori, elettricisti, progettisti e architetti, che può essere finanziato, parzialmente o totalmente, attraverso dei voucher erogati da Fondartigianato.

Il sistema Knx permette di gestire impianti di domotica, in edifici nuovi o di vecchia costruzione, che comportano un importante risparmio sulle spese e una maggiore attenzione per l'ambiente.

Lo standard Konnex (Knx) consente la gestione automatizzata e decentralizzata degli impianti tecnologici di varie tipologie di strutture: edifici commerciali, industrie, uffici, abitazioni, locali pubblici, scuole e altro ancora. E il protocollo ad esso legato può essere usato nelle varie applicazioni e funzioni per il controllo dell'illuminazione e delle serrande, allarmi e videosorveglianza, monitoraggio riscaldamento, aria condizionata e aerazione, controllo idrico, ottimizzazione energetica, gestione contatori energia elettrica ed elettrodomestici, impianto audio.

Il corso prevede due giorni di formazione teorica online, il 6 e il 7 ottobre prossimi, e tre giorni di lezione in presenza, l'11 il 12 e il 13 ottobre, nella sede di Cna Grosseto in via Birmania 96, per la parte pratica e l'esame finale. Per verificare la possibilità di avere una copertura totale o parziale dei costi di partecipazione al corso, è possibile rivolgersi all'ufficio formazione di Cna Grosseto chiamando il numero 0564 471228.

Il superamento della prova finale consente di ottenere la certificazione Knx base per la domotica e diventare un partner Knx.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a: a.piccioni@cna-gr.it