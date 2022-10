Domenica primo impegno di campionato per le formazioni U11 e U13 del CP Grosseto

Grosseto: E’ finalmente arrivato il momento di scendere in campo per le due formazioni giovanili del Circolo Pattinatori Grosseto, che disputeranno domenica la loro prima partita stagionale. Gli under 11, sponsorizzati da Papini Elettrodomestici, affronteranno alle 15, sulla pista Mario Parri del centro sportivo di via Mercurio, il Siena Hockey. Le altre gare, in programma al mattino: Viareggio Hockey-Gamma Sarzana A, Gamma Sarzana-Tipografia Senesi Prato, Cgc Viareggio-Follonica Hockey. I ragazzi di Fabio Bellan sono i detentori della Coppa Italia e si schierano con un organico rinnovatissimo, dopo che la maggior parte dei ragazzi della scorsa stagione sono saliti nella categoria superiore. Servirà un po’ d’esperienza, ma l’obiettivo è onorare quella prestigiosa coccarda.

La compagine biancorossa under 13 allenata da Stefano Paghi, griffata Tuttauto Davitti, scenderà in campo alle 16 al Capannino di Follonica. Le altre partite: Gamma Sarzana-Rotellistica Camaiore, Viareggio Hockey-Versilia Forte, CGC Viareggio-Hc Castiglione. Paghi si ritrova tra le mani un buon gruppo, che si troverà a fare i conti con un girone tosco-ligure impegnativo. E il derby con i cugini del Follonica è sicuramente il miglior banco di prova per verificare la consistenza della rosa, rinforzata da Lorenzo Cornacchini, arrivato dalla Blue Factor Castiglione.





La rosa delle due formazioni giovanili.

Under 11 Papini: Niccolò Amerighi, Elias Bordan, Pietro Costanzo, Francesco Mezzabarba, Matias Sinjari, Alice Sorbo, Tommaso Spinosa, Gabriele Sorbo, Nicholas Uguzzoni. All. Fabio Bellan.

Under 13 Tuttauto Davitti: Edward Convertiti Mann, Alexander Convertiti Mann, Mirko Pucillo, Lorenzo Cornacchini, Leonardo Boni, Victor Celata, Lorenzo Turbanti, Andrea Conti, Viola Ugas, Edoardo Civitarese, Alessio Tonini, Cristian Della Posta. All. Stefano Paghi, Emilio Minchella.

nelle foto le formazioni Under 13 e Under 11 (foto Mario Spalletta)