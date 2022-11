“Domenica nei Musei di Maremma”. Musei ad ingresso libero in Provincia di Grosseto

Domenica 6 novembre musei ad ingresso libero in Provincia di Grosseto. Secondo appuntamento di “Domenica nei Musei di Maremma” con tutti i musei aperti e tanti eventi per grandi e piccini.

Grosseto: Dai tesori dell'archeologia etrusca e romana, ai capolavori dell'arte medievale e moderna fino alla riscoperta del passato minerario e la natura della Maremma.

Domenica 6 novembre in Provincia di Grosseto musei ad ingresso libero grazie all'iniziativa organizzata dal sistema Musei di Maremma, la rete che riunisce oltre 40 tra musei, centri espositivi e aree archeologiche del territorio. Un evento che nasce sull'esempio del Ministero della Cultura con l'apertura gratuita dei musei statali la prima domenica di ogni mese. Domenica 6 novembre sarà una bella occasione per famiglie, appassionati e turisti per visitare i musei e luoghi di cultura dalle Colline Metallifere passando da Grosseto, Vetulonia e l'Amiata fino all'Argentario, poi Saturnia e la zona dei tufi di Pitigliano e Sovana, con decine di eventi tutti ad ingresso libero: passeggiate con archeologi e studioso, visite guidate nei musei e alle mostre, incontri, degustazioni, laboratori didattici e tanto altro.

Tra questi si segnala alle ore 11 presso il Museo Civico Archeologico di Vetulonia la presentazione del progetto"ScArti", promosso dai Musei di Maremma, con la conferenza sul riciclo nell'arte, tenuta da Rodolfo Lacquaniti, artista e creatore del Giardino d’arte “Viaggio di Ritorno” e Mauro Papa, direttore del Polo Culturale Le Clarisse. Al museo di San Pietro all'Orto a Massa Marittima ore 11 conferenza sul grande fotografo Corrado Banchi a 110 anni dalla nascita con visita guidata a cura di Carlo Bonazza.





Al Museo Archeologico e d'Arte della Maremma ore 16.45 visita guidata dal titolo "In Hoc Signo Vinces. Simboli tra archeologia, arte e fede". Un itinerario all'interno delle sale del Museo Diocesano e di quelle della sezione medievale mentre al Polo Culturale delle Clarisse ingresso libero e dalle 16 alle 19 performance musicale di "Due di noi". Non dimenticate poi di fare un salto al Museo di Storia Naturale della Maremma sempre a Grosseto. Al Museo Archeologico Guzman di Orbetello visita guidata dedicata all'archeologia di Talamonaccio alle ore 11; a Scarlino ore 16 passeggiata nell'area archeologica della Rocca Pisana e visita guidata al museo; nel Parco delle Colline Metallifere apre la Porta del Parco a Gavorrano e alle ore 10 visita guidata gratuita al Museo Minerario in galleria; il Polo Aldi di Saturnia organizza la “Biblioteca delle Muse di aspetta”, una passeggiata rivolta a bambini e ragazzi e i loro genitori tra gli scaffali di libri per ragazzi dalle 16 alle 18, al Museo Magma di Follonica alle 16.30 visita guidata nella Sezione Arte del museo e passeggiata intorno alla Chiesa di San Leopoldo; visita guidata anche al Centro d Documentazione Etrusco di Rocca di Frassinello alle ore 15.15 con visita alla necropoli di San Germano e infine a Sovana visita guidata al Museo di San Mamiliano alle ore 11.