Domenica “Il Miglio d’Oro” sulle Mura Medicee

Già trecento gli iscritti – Ritrovo all’Eden alle 9,30. Sarà possibile iscriversi anche alla partenza

Grosseto: Si rinnova domani mattina il fascino del “Miglio d’Oro”, camminata non competitiva sulle Mura Medicee che, organizzata dal Rotary Club Grosseto, è alla sua seconda edizione. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 9,30 alla Sala eden, dove chi non si è ancora iscritto potrà farlo (a ieri sera gli iscritti erano già trecento), ritirando il pettorale con il suo numero. Ricordiamo comunque che è possibile ritirare i pettorali con i numeri di partecipazione rivolgendosi a “Running 42” oppure alla Edicola dei giornali in Piazza della Vasca.

All’iscrizione sarà richiesto un contributo di 5 euro a testa (peraltro il pacco che sarà consegnato al termine conterrà prodotti per un valore molto superiore) e l’intero ricavato sarà destinato d un Service a favore del nostro territorio. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Grosseto e si avvale della collaborazione di Coni, Avis, Pro Loco, Croce Rossa e Rotaract, oltre che della Fondazione Grosseto Cultura, e si avvarrà di un contributo della Banca Tema.

“Non è un a gara competitiva – ha precisato il Presidente del Rotary, Massimo Ciancagli – ma una passeggiata, che intende promuovere l’importanza dello stare assieme e di riscoprire insieme la bellezza ed il fascino delle nostre Mura”. Non a caso il percorso prende il via dal Bastione Garibaldi (davanti alla Sala Eden), si snoda sul bastioni che costeggiano via Mazzini, raggiunge La Cavallerizza, costeggia poi – sempre stando Mura – via Saffi per scendere all’altezza delle Carceri e risalire subito sui bastioni che si affacciano sul campo di via Porciatti, per raggiungere il Parco della Rimembranza. Circa un miglio la lunghezza, dal che il nome di “Miglio d’Oro” dato alla camminata. Padrina di questa edizione sarà la campionessa par olimpica Ambra Sabatini, rimarcando il legame della manifestazione con i cinque cerchi olimpico, visto che nella prima edizione è stata madrina Antonella Palmisano, anche lei oro alle Olimpiadi di Tokio. “Sono orgoglioso – ha detto ancora il Presidente del Rotary Club Grosseto – di ripetere questa bella esperienza che inserisce ancora di più il Rotary nella città, oltretutto dando vita ad un luogo simbolo come sono le Mura Medicee”.

Chi voglia ulteriori informazioni può telefonare a Marco (392.9096319) o Marcello (339.2737865)