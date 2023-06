Domenica di fuoco per il Circolo Tennis Grosseto

Grosseto: Per quanto riguarda la squadra femminile di serie C, la prima giornata di andata del tabellone nazionale si è chiusa con un 2-2 contro il forte Play Pisana. La formazione in rosa del circolo di via Cimabue domenica si andrà a giocare la gara di ritorno valida per la promozione in serie B fuori casa.

Per la serie D2 maschile, vittoria per 3-2 contro il Poggetto e qualificazione alla semifinale regionale raggiunta dopo aver già raggiunto la promozione domenica scorsa in D1.



Per l’under 12 maschile, composta da Michele Argirò, Leonardo Giabbani e Cristian Ren, vittoria per 2-1 contro Subbiano e terzo posto in Toscana. Con questo risultati i giovani del Ct Grosseto hanno ottenuto la qualificazione al Macroarea. Per l’under 12 femminile, giornata storta per le nostre ragazze che perdono la finale regionale; una sconfitta che fa male, ma le vice campionesse regionali si sono comunque qualificate per il Macroarea. Per adesso il Circolo Tennis Grosseto ha portato tre squadre under alla fase di Macroarea di settembre e sabato ci sarà anche la possibilità di qualificazione per l’under 16 maschile.