Domenica al Teatro la palestra Recital per pianoforte con il cecinese Nico Persichini

Prosegue al Teatro La Palestra in Bibbona la 42esima edizione della rassegna musicale del comune di Bibbona “Primavera & Musica” organizzata dall'associazione Daleth Concerti in collaborazione con Proloco.

Bibbona: Domenica 9 marzo alle ore 17,30 l'appuntamento è con il Recital Pianistico di Nico Persichini con musiche di Robert Schumann (studi sinfonici, Op. 36) e Sergej Rachmaninov (sonata per pianoforte n.2, Op. 36).

Nico Persichini nasce a Cecina nel 2002. Fin dalla tenera età mostra un talento naturale per la musica, iniziando lo studio della batteria a soli 5 anni presso la scuola di musica "Antonio Bacchelli" di Rosignano. Notando le spiccate doti musicali, il suo maestro lo incoraggia a proseguire gli studi in conservatorio.

A 9 anni viene ammesso al Conservatorio "Pietro Mascagni" di Livorno, nella classe di percussioni del M° Jonathan Faralli. Durante questo periodo, frequenta anche il corso di pianoforte complementare, sviluppando un forte interesse per lo strumento. Infatti parallelamente prosegue la sua formazione pianistica presso la scuola di musica di Bibbona sotto la guida del M° Mattia Damiani, con il quale studia per cinque anni. Dopo aver completato il corso preaccademico di percussioni, Persichini decide di dedicarsi interamente al pianoforte. Viene ammesso al corso accademico del Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno nella classe del M° Giovanni Nesi. Grazie a quest'ultimo, hai l'opportunità di esibirsi in numerosi contesti di rilievo in Italia, tra cui Prato, Calci, Pisa (rassegna "Il Mascagni alla Normale"), Sesto Fiorentino ("Fortissimissimo metropolitano"), Pontremoli ("Giovani in musica"), Verona ("Rassegna Nardini"), Portoferraio ("Amici del festival"). Inoltre, si esibisce regolarmente nell'auditorium del Conservatorio Mascagni e partecipa con successo a diversi concorsi nazionali. Nel 2024, all'età di 22 anni Nico Persichini si diploma in pianoforte con il massimo dei voti. Ha arricchito la sua formazione frequentando masterclass con musicisti di fama internazionale come Jin Ju, Salvatore Barbatano, Marco Sollini, Alessandro Marangoni e Michael Wessel.

Il programma proseguirà il 30 marzo alle ore 17,30 con la cerimonia di consegna del Premio Bibbona , assegnato al concittadino Riccardo Del Turco, noto cantante che da molti anni ha scelto Bibbona come sua residenza. Domenica 13 aprile nella Chiesa S. Maria della Pietà a Bibbona la rassegna primaverile si concluderà invece con il Concerto di Pasqua dedicato interamente a Mozart. In programma due dei suoi innumerevoli capolavori, il concerto per pianoforte e orchestra N° 23 in La maggiore K 488 e la sinfonia N° 40 in sol minore K550.