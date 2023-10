Domenica 29 ottobre, a Massa Marittima la Camminata tra gli Olivi

Massa Marittima: Domenica 29 ottobre, il Comune di Massa Marittima aderisce per la prima volta all’iniziativa nazionale “Camminata tra gli Olivi” promossa dall’associazione “Città dell’Olio” per valorizzare l’olio e il paesaggio olivicolo italiano. In questa edizione sono 159 le città che hanno aderito proponendo passeggiate nella natura, visite ai frantoi, degustazioni e iniziative collaterali.



A Massa Marittima, il programma, organizzato dal Comune con la collaborazione della Cooperativa Zoe, del Terziere di Cittannova e delle aziende locali prevede il ritrovo alle ore 10, in piazza XXIV Maggio per partecipare ad una passeggiata della durata di due ore e mezza circa, che avrà come tappe l’oliveta lungo le antiche mura cittadine medievali di Massa Marittima, la visita guidata all’antico Frantoio recentemente ristrutturato e al Chiostro di Sant’Agostino, dove si terrà una degustazione di olii del territorio. L’evento del mattino è gratuito con prenotazione obbligatoria: 0566 906525 accoglienzamuseimassamarittima@gmail.com

Nel pomeriggio sono previste altre iniziative: alle 16 e 30, al costo ridotto, pari a 8 euro a persona, si terrà la visita guidata al Museo di San Pietro all’Orto ed in contemporanea sempre al costo di 8 euro a persona, un laboratorio didattico per bambini a tema olio, organizzato dalla Cooperativa Zoe.

La Giornata chiude con un altro momento, alle 17, nel Chiostro di Sant'Agostino, dove è stata organizzata dal Terziere Cittannova, una “Bruschettata” con olio delle aziende locali.

“Aderiamo con entusiasmo all’iniziativa nazionale di Città dell’Olio nella consapevolezza dell’importanza che l’olivicoltura riveste nel nostro territorio – afferma Maurizio Giovannetti, vicesindaco di Massa Marittima - La tradizione dell'olivicoltura nelle Colline Metallifere risale all'epoca etrusca, nel corso del tempo, le tecniche di coltivazione e produzione sono cambiate evolvendosi, ma l'importanza del paesaggio olivicolo e dell'olio d'oliva per la comunità locale è rimasta invariata. Questa giornata ci consente di scoprire attraverso le visite guidate qualcosa di più sulla storia e la cultura olearia di Massa Marittima, oltre ad essere una vetrina per le nostre aziende locali.”

Info e prenotazioni: 0566 906525 accoglienzamuseimassamarittima@gmail.com