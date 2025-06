Domenica 14 giugno la Luna piena è alla fragola

La bellissima Luna di fragola sarà visibile perfettamente domenica 14 giugno 2025, un evento astronomico atteso che segna il plenilunio di giugno.

Racconta il comandante Daniele Busetto di Artemare Club, appassionato di astronomia per i suoi studi di navigazione astronomica, il nome “Luna di Fragola” deriva dalle tradizioni dei nativi americani, che lo associavano alla raccolta delle fragole. Tutti pertanto con gli occhi all’in la prossima domenica sera per osservare questo spettacolare fenomeno indimenticabile perché nell’Emisfero Nord sarà la più bassa degli ultimi 18 anni, apparendo gigantesca e nell’Emisfero Sud, invece, salirà più in alto che mai, diventando la più alta fino al 2043. La Luna Piena di giugno splenderà nella costellazione di Ofiuco, talvolta chiamata la 13ª costellazione dello zodiaco perché si trova lungo il percorso annuale del Sole attraverso il cielo, proprio come le altre 12 costellazioni, tuttavia, Ofiuco non viene normalmente considerata una costellazione dello zodiaco in astrologia, ed è pertanto l'unica che non abbia dato un nome a un segno astrologico.