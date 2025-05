Domenica 11 maggio la tradizionale “Camminata del minatore”

L’evento segna il via alla stagione dell'estate montemassina

Roccastrada: Nell’ambito della Rassegna “La Miniera a memoria” che tradizionalmente prevede l’organizzazione di una serie di eventi in ricordo della tragedia mineraria di Ribolla del 4 maggio 1954 giunta quest’anno al 71° anniversario, il Comune di Roccastrada organizza in collaborazione con ARCI Montemassi la tradizionale “Camminata del minatore” che si terrà domenica 11 maggio con incontro e partenza alle ore 09:00 in piazza della Madonna a Montemassi.

La camminata ripercorre la strada che ogni giorno i minatori che abitavano a Montemassi facevano a piedi per raggiungere Ribolla per andare a lavorare in miniera.

A metà percorso è prevista una sosta ristoro durante la quale è programmata un'improvvisazione in ottava rima con i poeti estemporanei Irene Marconi e Emilio Meliani.

Il percorso terminerà a Ribolla con deposizione dei fiori al monumento del minatore.

La prenotazione è obbligatoria in quanto i posti sono limitati entro e non oltre la data di venerdi 9 maggio.

Per informazioni e prenotazioni il numero da chiamare è 371 6925467 nelle ore serali.