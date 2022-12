Domenica 11 dicembre in Toscana il CSI assegna i titoli nella disciplina outdoor

Cento i runners iscritti all’appuntamento tricolore nel parco cittadino di Villa Severi.. Si corre su due diverse distanze: la Wild Marathon da 43 km e il Wild Trail da 23 km.

Arezzo: Sui sentieri dell’outdoor sarà una fine settimana all’insegna del Trail Running per il territorio aretino, che ospiterà la seconda edizione dell’Arezzo Wild Trail domenica 11 dicembre, con partenza e ritrovo in uno dei polmoni verdi della città, al parco di Villa Severi. Ben 360 atleti al via di cui 100 tesserati del CSI.

Per la prima volta, la manifestazione verrà organizzata dal Centro Sportivo Italiano in collaborazione con il comitato aretino e con l'ASD Trail Running Project, e sarà valida come primo Campionato Nazionale di Trail Running. L’evento – corsa agonistica in ambiente naturale – si svolgerà su due distanze: la Wild Marathon di 43 km (start alle ore 08:00) e Wild Trail di 23 km (partenza alle 09:30). In più, ci sarà la possibilità di effettuare un Walk Trail, ossia una camminata guidata di natura ludico-motoria di 15 km con 500 metri di dislivello.

Nel percorso della maratona, le strade si dislocheranno in gran parte nel territorio comunale della città di Arezzo e saranno per il 99% off-road (sentieri, strade bianche, mulattiere), raggiungendo un’altitudine di 954 metri (Alpe di Poti). Sono quattro le regioni italiane rappresentate. Fra le società arancioblu iscritte al Campionato, oltre a quelle del CSI Arezzo come Trail Running Project, ASD Badia Prataglia e Gruppo Podisti Resco, figurano l’ASD I Marsi (CSI L’Aquila), il Rubicone For Sport (CSI Cesena) e il GS Camaleonte (CSI Pesaro Urbino). Il ritiro dei pettorali è previsto sabato 10 dicembre dalle ore 15 alle 19 o anche nella mattinata domenicale fino a 40 minuti dalla prima partenza.