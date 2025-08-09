Domenica 10 agosto alzate i calici a Massa Marittima con “Le Notti del Vino”

Massa Marittima: Domenica 10 agosto a partire dalle ore 20 alle 24, il centro storico di Massa Marittima si anima con “Le Notti del Vino”, musica, assaggi e degustazioni delle migliori etichette delle aziende vitivinicole del territorio.

L’evento è promosso dalle Strada del Vino e dei Sapori Monteregio di Massa Marittima con la collaborazione del Comune, di Città del Vino, l’associazione italiana Sommelier, la proloco di Massa Marittima, l’Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere, Slow Food Monteregio, i Terzieri Cittanova, Cittavecchia e Borgo e la società dei Terzieri Massetani.

Protagonista di questa edizione di "Le Notti del Vino" a Massa Marittima sono le seguenti aziende: Podere Cigli (Gavorrano); Serraiola Wine (Monterotondo Marittimo); azienda agricola Valentini (Valpiana-Massa Marittima); Cantina vini di Maremma (Marina di Grosseto); Tenuta del Fontino (Massa Marittima); Rosae Maris, degustazione vini rosati di Maremma; Cacciagrande (Tirli, Castiglione della Pescaia); Azienda agricola Castello Viscogliosi (Scarlino); Morisfarms, (tenuta Poggetti località Cura Nuova, Massa Marittima); Le sedici (località Massa Vecchia, Massa Marittima); La Cura (località Cura Nuova Massa Marittima); Rocca di Frassinello (Gavorrano); Campo Bargello, (località Fontino Massa Marittima); azienda agricola La Pace (località Vivoli Massa Marittima); Frantoio San Luigi (località Basse di Caldana, Gavorrano); Poggio ai Quadri (Massa Marittima); La Pierotta (Scarlino); azienda Muschi Alti (Campagnatico- Montecucco); Podere Montepozzalino (Massa Marittima), azienda agricola Carrareccia.

Ad animare la serata la musica itinerante dei The Fantomatik Orchestra e gli Acoustelek.

Lungo il percorso di degustazione del vino sono stati allestiti dei punti ristoro a cura di Slow Food Monteregio, Pro loco di Massa Marittima e dei Terzieri Cittanova, Cittavecchia e Borgo.

“Le Notti del Vino sono un’occasione per valorizzare il nostro straordinario patrimonio vitivinicolo, unendo alla cultura del cibo e del vino, il clima di festa che caratterizza questo evento, con un ulteriore valore aggiunto rappresentato dalla magica location del centro storico di Massa Marittima – spiega Lorenzo Balestri, assessore comunale all’agricoltura e all’Ambiente - Desidero ringraziare tutte le aziende partecipanti, le associazioni che collaborano alla riuscita della manifestazione ed in particolare la Strada del Vino Monteregio che da anni è impegnata nella valorizzazione del paesaggio vitivinicolo e che insieme a Slow Food contribuisce alla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali.”

Per partecipare a “Le Notti del Vino” a Massa Marittima è possibile acquistare il kit di degustazione al costo di 10 euro per 6 degustazioni e 20 euro per 12 degustazioni.