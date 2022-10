Dombrowner vince la seconda edizione del Concorso per direzione d’orchestra

Al Teatro degli Industri il concerto del vincitore con l'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”



Grosseto: È il franco-israeliano Gaddiel Dombrowner il vincitore della seconda edizione del Concorso per direzione d'orchestra “Sergey Kussewitzky”. La serata finale è andata in scena al Teatro degli Industri: Dombrowner ha diretto l'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” – eseguendo il “Coriolano, Ouverture in Do minore op.62” di Beethoven e la “Sinfonia n. 41 in Do maggiore K. 551 Jupiter” di Mozart – ed è stato premiato sul palco dagli organizzatori e dalla giuria. Ha vinto una borsa di studio di 3mila euro più targa, diploma e la possibilità di esibirsi in vari concerti. Il secondo premio (una borsa di studio di 2mila euro con targa e diploma) è andato al tedesco Jasper Lecon, il terzo premio (una borsa di studio di mille euro con targa e diploma) all'italiano Aram Khacheh. Il premio dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” – una borsa di studio di 500 euro con diploma – ancora al tedesco Jasper Lecon. Tra i quattro finalisti anche l'irlandese Karen Ni Bhroin.





Gaddiel Dombrowner è nato a Parigi e vive a Ramat Gan, in Israele, con la moglie Ella. È un giovane direttore d'orchestra che può già vantare numerosi riconoscimenti internazionali e la partecipazione a prestigiosi progetti operistici in tutto il mondo. Negli ultimi mesi si è esibito in Israele, a Kiev, Atene, Perugia e Firenze. Oltre al francese e all'ebraico, parla fluentemente l'inglese e l'italiano e sta studiando anche il tedesco e lo spagnolo.

La giuria internazionale che ha valutato i finalisti era composta da Piotr Sulkowski (Polonia, presidente), Maurizio Colasanti (Italia), Jong-Jin Lee (Corea del Sud), Nicolay Lalov (Bulgaria), Artur Pinho Maria (Portogallo), Alessandro Pinzauti (Italia) e Miran Vaupotic (Croazia).





La “Kussewitzky Conducting Competition”, rassegna “gemella” del più longevo Premio internazionale pianistico “Scriabin”, è organizzata dall’Associazione musicale Scriabin presieduta da Luigi Mansi con il Comune di Grosseto, in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura, Teatri di Grosseto, Orchestra “Città di Grosseto”, Aurelia Antica Shopping Center e Rotary club Grosseto. Il direttore artistico della rassegna è Antonio Di Cristofano, il direttore organizzativo è Massimo Merone.