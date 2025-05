Domani una Giornata da Super Eroi a Principina a Mare

Grosseto: Dopo l’apertura con la festa del 1° maggio, sabato 3 maggio la Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare presenta il secondo appuntamento della stagione 2025. A Principina a mare, nell’ampio parcheggio fra viale Tirreno e via della Sogliola, si terrà “Una giornata da Super Eroi”, un progetto che vuol far conoscere ad un ampio pubblico di famiglie e cittadini il lavoro degli operatori della prevenzione e della protezione e delle associazioni di volontariato del territorio.

Sarà un pomeriggio di sensibilizzazione sulle tematiche della prevenzione e della sicurezza, illustrate dai vari operatori in modo semplice e coinvolgente ad un pubblico che va dai bambini in su. Ecco quali sono i Super Eroi dei nostri giorni che animeranno il pomeriggio di Principina a mare.

Ci saranno i Vigili del Fuoco, che presenteranno la dotazione ed il funzionamento del materiale di soccorso di un loro automezzo e proporranno la multiforme iniziativa dedicata ai bambini “Pompieropoli”.

Poi la Polizia Municipale con un percorso di educazione stradale per piccoli ciclisti, la presentazione dei mezzi e delle strumentazioni in dotazione e il “tappeto alcolemia” che simula gli effetti dell’abuso di alcool a vari livelli. I bambini avranno a disposizione un buon numero di bici per cimentarsi nel percorso, ma chi vuole può portare il proprio mezzo. Quindi la Polizia di Stato che mostrerà a bambini e adulti i mezzi e le tecnologie per la sicurezza del cittadino. Ancora la Croce Rossa che presenterà le dotazioni di un’ambulanza e l’attività di disostruzione pediatrica e offrirà un simpatico Truccabimbi. Ed infine l’AVIS che presenterà il gioco da tavolo Capitan Avis, pensato per incentivare la cultura della donazione.

L'evento è realizzato con la collaborazione del comitato di operatori economici di Principina a mare “Friends for Principina” e la coorganizzazione del Comune di Grosseto. È naturalmente ad ingresso gratuito. Orario: 14.45-19. Info: www.rivieradellamaremma.it