Domani torna il Palio remiero a Castiglione

Castiglione della Pescaia: Attesa finita: il Palio remiero di Castiglione è pronto a scendere in acqua. Il via della 66° edizione, dopo praticamente tre anni di stop e due edizioni, torna domenica 21 agosto alle 19. I vogatori dei cinque rioni cittadini sono pronti a tornare in mare e confrontarsi,per una tradizione sportiva che a Castiglione della Pescaia è sempre molto sentita. Ci sono state già delle anteprime per la nuova associazione del presidente Giancarlo Farnetani, come la processione del 14 agosto per la Madonna dell’Assunta che ha visto protagonisti tutti gli equipaggi e la presentazione dei drappi insieme ai protagonisti dello scorso mercoledì.





Riguardo alla corsa molte dunque le incognite per lo stop degli ultimi anni, anche se i campioni uscenti della Piazza partono come favoriti d’obbligo. Sulla loro scia la Portaccia, equipaggio fra i più agguerriti. A seguire tutti gli altri: Ponte Giorgini, Castello, e Marina che hanno anche loro cambiato alcuni elementi dell’equipaggio e promettono battaglia. Le condizioni meteo dopo le piogge degli scorsi giorni non dovrebbero preoccupare: il mare si annuncia poco mosso e con venti leggeri da ovest-nordovest. Il Palio di Castiglione ha il patrocinio del Comune di Castiglione, della Regione Toscana e della Provincia di Grosseto. Tutta la manifestazione sarà ripresa dalle telecamere di Tv e riproposta la prossima settimana.

La gara di domenica 21 agosto alle 19. La partenza è di fronte al Faro rosso per complessive tre virate e arrivo dentro il porto canale di fronte al monumento ai caduti, per circa 2700 metri complessivi. A seguire sulla terrazza del monumento ai caduti le premiazioni. Il Palio è stato dipinto da Emma D’Onorio. Sabato 27 agosto ore 19 la 43° edizione del Palio marinaro riservato ai giovani under 18. Domenica 28 agostola 23° edizionedel palio femminile.

Questi gli equipaggi del 66° Palio marinaro

Rione Portaccia, colori giallo-rosso, barca Storione Corsia 1. Timoniere Alessandro Speciale Damiani 27 anni4 corsi1 vittoria, 1° remo Sebastiano Biancalani 22 anni 1 corsi 0 vittorie, 2° remo Filippo Gargano 22 anni3 corsi1 vittoria, 3° remo Fabio Giovannelli 32 anni 11 corsi2 vittorie, 4° remo Andrea Giardini 21 anni 0 corsi 0 vittorie, Capo rione Fabio Giovannelli, allenatrice Elisa Tognietti, madrina Diletta Mucci, Palii vinti 12. Ultima vittoria nel 2018 in mare due vittorie la prima nel 2009.





Rione Piazza, colori bianco-verde, barca Branzino Corsia 2. Timoniere Manuel Bartolini 36 anni 6 corsi 4 vittorie, 1° remo Tommaso Veri 35 anni 12 corsi 5 vittorie, 2° remo Francesco Chelini 34 anni 5 corsi 0 vittorie, 3° remo Roberto Pietrini 33 anni 4 corsi 1 vittoria, 4° remo Federico Piccioli 29 anni 12 corsi 0 vittorie, Capo rione Tommaso Veri, allenatore Sara Salvadori, madrina Chiara Moscatelli, Palii vinti 20. In mare 5 successi 2011, 2014, 2016, 2017, 2019. Ultima volta di un rione con 3 vittorie consecutive 1999-00-01.





Rione Ponte Giorgini, colori bianco-celeste, barca Delfino Corsia 3. Timoniere Rinaldo Moraglia 56 anni 11 corsi 1 vittoria, 1° remo Luca Roghi42 anni 19 corsi 6 vittorie, 2° remo Simone Capitoni 30 anni1 corsi0 vittorie, 3° remo Josè Elias Ceribelli 19 anni 0 corsi 0 vittorie, 4° remo Luca Ronca 35 anni 2 corsi 1 vittoria, Capo rione Luca Roghi, allenatore Francesca Guidetti, madrina Saida Shareef, Palii vinti 9, nel 2012 e 2013 doppietta. In mare 4 vittorie su 11 corse, trionfatori per Castiglione nel Superpalio per la 1° volta nel 2015.





Rione Castello, colori giallo-verde, barca Rondine Corsia 4. Timoniere Federico Accioli24 anni 4 corsi 0 vittorie, 1° remo Niccolò Betti23 anni 0 corsi 0 vittorie, 2° remo Mattia Cozzolino 17 anni 0 corsi 0 vittorie, 3° remoAymen Achour 20 anni3 corsi 0 vittorie, 4° remo Alexandru Cornel Monteanu 22 anni 0 corsi 0 vittorie, Capo rione Assunta Bovenzi, allenatore Manuel Petragli, madrina Susanna Biagiotti, Palii vinti 16, nessuno in mare l’ultimo nel 2006.





Rione Marina, colori bianco-rosso, barca Sbriglio Corsia 5. Timoniere Cristian Trombini 43 anni 12 corsi 0 vittoria, 1° remo Jacopo Trombini 18 anni 0 corsi 0 vittorie 2° remo Matteo “nikko” Venturi 34 anni 0 corsi 0 vittorie, 3° remo Alessandro Spernanzoni 36 anni 1 corsi 1 vittoria, 4° remoAlessandro Chechi 13 anni 0 corsi 0 vittorie, Capo rione Alessandra Avataneo, allenatore Cristian Trombini, madrina Viola Piccardi, Palii vinti 9. Ultima vittoria nel 1990.