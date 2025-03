Domani pomeriggio ultima di andata per l'MD Grosseto in serie B

Grosseto: Il campionato di serie B di copista è arrivato a metà cammino: l’MD Circolo Pattinatori Grosseto è impegnato domani pomeriggio alle 18, sulla pista amica di via mercurio, contro la formazione viareggina dei Pumas Ancora, quintetto che occupa attualmente la terza posizione in classifica, con tre punti di vantaggio sulla formazione allenata da Marco Zanobi. Per i biancorossi è dunque l’occasione giusta per arrivare al giro di boa in una posizione di privilegio e poter così guardare con fiducia alle rimanenti sette partite, per conservare uno dei quattro posti che valgono i play-off.

Il tecnico grossetano non potrà purtroppo contare sull’organico al completo: sono assenti l’infortunato portiere Tommaso Marinoni; Alessandro Bardini e Marco Bianchi alle prese con impegni familiari e di lavoro. Nonostante un roster rimaneggiato, il Grosseto cercherà di dare il massimo per cercare di mettere a tacere un avversario che ha disputato in questa prima parte dell’anno alcune ottime partite. L’auspicio è che la “Mario Parri” possa riempirsi di appassionati per aiutare i giovani dell’MD a ottenere la quarta vittoria di questo girone d’andata.

I convocati: Saletti, Vittoria Masetti; Bruzzi, Giusti, Montomoli, Cardi, Perfetti, Giabbani, Betti.

ARBITRI AL DEBUTTO. Quella di domenica sarà una giornata storica per il Circolo Pattinatori, con il debutto di due giovani arbitri usciti dal corso organizzato dalla Federazione. Pier Francesco Montomoli, figlio d’arte (il padre Pier Paolo è un apprezzato direttore di gara e ausiliario) dirigerà la gara Under 13, Edoardo Bianchi arbitrerà il match under 13. Ai due giovani fischietti è giunto un grosso in bocca al lupo dal presidente Stefano Osti e dal responsabile del settore giovanile Tommaso Marinoni.